Vorläufige Zahlen 2022 SV SparkassenVersicherung ist zuverlässiger Partner in herausfordernden Zeiten / SV blickt auf ein gutes Geschäftsjahr in einem dynamischen und herausfordernden Umfeld zurück

Stuttgart (ots) - Die SV SparkassenVersicherung (SV) blickt auf ein gutes

Geschäftsjahr in einem dynamischen und herausfordernden Umfeld zurück. Trotz der

anhaltenden Auswirkungen der Pandemie, der wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Konsequenzen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine,

der Energiekrise und der Inflation entwickelte sich die SV 2022 gut.



"Wir sind mit unseren Ergebnissen 2022 sehr zufrieden. In der

Schaden-Unfallversicherung sind wir deutlich stärker als der Markt gewachsen und

haben gleichzeitig ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt. In der

Lebensversicherung konnten wir in der ratierlichen Altersvorsorge fast das

Ausnahmejahr 2021 erreichen und waren besser als in den Jahren davor. Das zeigt,

dass unser Geschäftsmodell auch in diesen herausfordernden Zeiten sehr gut

funktioniert," sagte Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV bei der

Präsentation der vorläufigen Zahlen.