Zwei Unternehmensberater erklären Wie mit Agilität nicht Chaos angestiftet wird, sondern eine neue Prozesssicherheit damit eingeht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - An der Verbesserung der Performance ihrer Teams im

IT-Umfeld kommen Unternehmen kaum vorbei, wenn es darum geht, im Markt

wettbewerbsfähig zu bleiben. Alexander Axthelm und Alexander Dittrich

unterstützen mit ihrer Scaled Innovation GmbH mittelständische und große

Unternehmen auf dem Weg zu maximaler Effizienz, Produktivität und Qualität. Wir

haben uns von den beiden Unternehmensberatern erklären lassen, was agiles

Arbeiten ist.



Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens ist zunehmend vom reibungslosen

Funktionieren seines IT-Umfelds abhängig. Die Ansprüche können sich dabei

schnell ändern, was hohe Anforderungen an Prozesse, Strukturen und Mitarbeiter

stellt. Agiles Arbeiten soll dabei helfen, eine kurzfristige Anpassung an

wechselnde Bedingungen zu ermöglichen. Alexander Axthelm und Alexander Dittrich

von der Scaled Innovation GmbH gelten als Experten für agile Frameworks und

Methoden. Im Folgenden erklären die beiden, was agiles Arbeiten bedeutet, warum

es demotivierend wirken kann, wenn dessen Prinzipien falsch verstanden werden

und weshalb die Agilität mit einer gewissen Rigidität einhergehen muss.