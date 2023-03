Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Rhena Wolf ist Unternehmenscoach und Steuerberaterin. Mit ihrereigenen Kanzlei Wolf & Wolf unterstützt sie ihre Mandanten dabei, ihr vollessteuerliches Potenzial auszuschöpfen und begleitet ihren Wachstumsprozess. AlsCoach macht sie zusätzlich nicht nur Selbstständige zu Unternehmern, sondernhilft auch ihren Mitarbeitern, sich privat und beruflich weiterzuentwickeln. Nunbefindet sich die Kanzlei auf Wachstumskurs und sucht mehrere neue Mitarbeiter.Vielen Steuerberatern, Steuerfachkräften und Buchhaltungskräften mag folgendeSituation bekannt vorkommen: Die Arbeitsbelastung ist hoch und das Arbeitsklimaalles andere als angenehm. Nicht nur kommt der Chef grußlos ins Büro, auch dieKommunikation oder der Umgang mit Fehlern in der Kanzlei lässt einiges zuwünschen übrig. Nicht so in der Steuerkanzlei von Rhena Wolf: DieSteuerberaterin und zertifizierte Wirtschaftsmediatoren hat die Kanzlei vonihrer Mutter übernommen und will mit dem Familienunternehmen den Beweis liefern,dass in der Steuerberaterbranche ein entspanntes und positives Arbeiten möglichist. "Wir wollen unseren Mandanten in allen Belangen weiterhelfen - von derSteueroptimierung bis hin zur Beratung für mehr persönlichen und beruflichenErfolg", sagt Rhena Wolf. "Bei uns steht immer der Mensch im Vordergrund". Dahersoll auch unser Team innerhalb der Branche eine Art Leuchtturm für ein tollesMiteinander sein." Was die Kanzlei als Arbeitgeber auszeichnet, erfahren Sie imFolgenden.Kanzlei Wolf & Wolf: Die innovative Steuerkanzlei für motivierte MitarbeiterHeute betreut Rhena Wolf gemeinsam mit ihren elf Mitarbeitern und ihrer Mutterals Partnerin zahlreiche Mandanten in der modern ausgestatteten MannheimerKanzlei. Dabei konzentriert sich das Team besonders auf klein- undmittelständische Unternehmen, deren Prozesse, Rechnungswesen und Bilanzierungensie optimieren und digitalisieren. Die Kanzlei bleibt jedoch nicht bei dersteuerlichen und proaktiven Beratung ihrer Mandanten. Vielmehr versteht sich dieKanzlei Wolf & Wolf als innovative Steuerkanzlei, die ihren Mandanten einerfüllteres, glücklicheres und damit erfolgreicheres Leben als Unternehmerermöglichen möchte.Dieses Gesamtpaket will Unternehmenscoach und Steuerberaterin Rhena Wolfausdrücklich auch ihren Mitarbeitern bieten. "Wir sehen uns nicht nur alsArbeitgeber auf Augenhöhe, sondern auch als Partner auf dem Weg zu nachhaltigerpersönlicher und fachlicher Weiterentwicklung", berichtet Rhena Wolf. DieZufriedenheit ihrer Mitarbeiter ist der erfahrenen Steuerberaterin undMediatorin sehr wichtig: Das Familienunternehmen setzt daher auf eine offeneFeedbackkultur und ein vertrauensvolles, wertschätzendes Miteinander. Um der