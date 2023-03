Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kaiserslautern (ots) - Miriam Pioch ist Steuerberaterin und Gründerin derSteuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH. Ihre Steuerkanzleihat sich darauf spezialisiert, Einzelunternehmern, Agenturen und Dienstleisternmit der Optimierung ihrer steuerlichen Veranlagung zu deutlich mehr freienMitteln für das Re-Investment zu verhelfen. Erfahren Sie hier, wie Unternehmeneinen schnellen Vermögensaufbau erreichen können.Viele Unternehmen, Coaches und Agenturen erzielen zwar hohe Margen, müssenjedoch regelmäßig einen großen Teil ihrer Gewinne an das Finanzamt abführen. Daskann so weit gehen, dass die Steuer- und Abgabenlasten den größten Einzelblockan den Kosten eines Unternehmens einnehmen - Geld, das am Ende für Investitionenin das weitere Wachstum fehlt. Doch das muss nicht sein: "Unternehmer können miteiner Steueroptimierung viel mehr ihres Gewinns einbehalten, als es ihnen oftbewusst ist", sagt Miriam Pioch von der Steuerpreneure DeutschlandSteuerberatungsgesellschaft mbH. "Wer hier an den richtigen Stellschraubendreht, kann einen großen Teil seiner Rendite im Unternehmen belassen undanschließend wieder investieren - so entsteht schnell ein positiver RegelkreisRichtung Wachstum." Die Steuerexpertin Miriam Pioch führt mit ihrerSteuerberatungsgesellschaft selbst ein erfolgreiches Unternehmen und kennt diesteuerlichen Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmer genau. WieUnternehmen mit einer Steueroptimierung deutlich liquider werden und einenschnellen Vermögensaufbau erreichen, hat die Expertin im Folgenden verraten.1. Als Unternehmer Gewinne reinvestierenViele Einzelunternehmer und Geschäftsführer haben ihr Business sehr gutaufgestellt und erzielen schon nach kurzer Zeit hohe Margen, müssen allerdingseinen großen Teil des erwirtschafteten Gewinns an den Fiskus abführen. So habengerade Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich wie etwa Agenturen undCoaching-Anbieter zwar geringe Betriebskosten und entsprechend hohe Renditen -dadurch müssen sie jedoch auch eine sehr hohe Steuerlast tragen. Hier lässt sichmit einer Steueroptimierung sehr viel Geld sparen. Wer die Möglichkeiten desdeutschen Steuerrechts genau kennt, kann einen großen Teil seiner Gewinne dersteuerlichen Veranlagung entziehen und diese im Anschluss in das weitereWachstum seines Unternehmens investieren. Diese Strategie erzeugt langfristignoch höhere Gewinne, von denen aufgrund der Steueroptimierung wiederum deutlichmehr im Unternehmen für weitere Investitionen verbleiben. Unternehmerverschaffen sich auf diese Weise also ein Vermögenspolster, dass es ohne dierichtige Steuer-Strategie nicht so schnell gegeben hätte.