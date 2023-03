Der Gründer und Editor-at-Large von Crypto AM, James Bowater, tritt dem Beirat von Fineqia bei

London, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das

"Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut

sich, die Berufung von James Bowater in den Beirat des Unternehmens bekannt zu

geben. Bowater ist der Gründer und Editor-at-Large von Crypto AM, einer

führenden Plattform für Nachrichten und Einblicke in die Blockchain- und Digital

Asset-Branche, und der Gründer von Jade Vault, einer sicheren physischen

Aufbewahrungslösung für hochwertige Vermögenswerte.



Als Mitglied des Beirats von Fineqia wird Bowater sein umfangreiches Fachwissen

in den Bereichen digitale Vermögenswerte und Blockchain in das Unternehmen

einbringen. Er wird eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenarbeiten,

um die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen, insbesondere

in den Bereichen der Entwicklung von digitalen Vermögenswerten und Blockchain im

Frühstadium.





"Wir freuen uns sehr, James Bowater in unserem Beirat begrüßen zu dürfen", sagteBundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. "Sein Wissen und sein Netzwerk in derDigital-Asset- und Blockchain-Branche sind von unschätzbarem Wert für Fineqia,da wir unser Angebot in diesen Bereichen weiter ausbauen werden. Wir sind davonüberzeugt, dass sein Wissen uns bei der Identifizierung und Bewertunghochwertiger Chancen helfen wird."James Bowater wurde bei den prestigeträchtigen AIBC Awards in Malta zum"Blockchain Advisor of the Year 2022" ernannt.Der Beirat von Fineqia und seine Mitglieder sind keine Führungskräfte oderLeiter des Unternehmens.Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3802751-1&h=1624008929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3802751-1%26h%3D3121244146%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fineqia.com%252F%26a%3Dwww.fineqia.com&a=www.fineqia.com ) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das in erster LinieInvestitionen in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium tätigt undanstrebt, die Teil des Web 3, der nächsten Generation des Internets, seinwerden. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mitNiederlassungen in Toronto und London. Das Investitionsportfolio von Fineqiaumfasst Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie,NFTs, Krypto und Fintech führend sind.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENEinige Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Informationen(wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die sich nicht auf historischeFakten beziehen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungenbeziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet odervoraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können(einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über potenzielle Übernahmen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagensind allgemein an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten","fortsetzen", "erwarten", "damit rechnen", "schätzen", "glauben","beabsichtigen", "vorhaben" oder "planen" oder der Verneinung dieser Wörter oderanderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken undUnwägbarkeiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert odervorhergesagt werden können und die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denaktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem und ohne Einschränkungdas Scheitern, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten, sowie andere Risiken,die in der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegtenOffenlegungsbilanz des Unternehmens dargelegt sind. Jede zukunftsgerichteteAussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getroffen wird, es sei denn,das geltende Wertpapierrecht sieht eine andere Regelung vor. Das Unternehmenlehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren, außer in dem Maße, wie es die geltenden Wertpapiergesetzevorschreiben.Kontakt:Katarina Kupcikova, Analyst, E.katarina.kupcikova@fineqia.com, Tel.: +44 7806730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. bundeep.rangar@fineqia.com, Tel.: +1 778654 2324View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-grunder-und-editor-at-large-von-crypto-am-james-bowater-tritt-dem-beirat-von-fineqia-bei-301765732.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122309/5458828OTS: Fineqia International Inc