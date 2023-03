Als CrowdStrike nach Jahren steigender Kurse bei 298,48 US-Dollar im November 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, kam es zu relativ heftigen Kursverlusten, erst im abgelaufenen Jahr konnte ein geordneter Abwärtstrend weitere Abschläge durchsetzen und führte schließlich zu einem Verlust zu Beginn dieses Jahres auf einen Wert von gerade einmal 92,25 US-Dollar. Genau hier traf CrowdStrike auf eine Horizontalunterstützung aus 2019 und konnte zur Oberseite abdrehen. Die Kursgewinne der letzten Tage reichten sogar bis an den laufenden Abwärtstrend und einen Kopfstand von 134,96 US-Dollar heran. Gelingt es hier genügend Kräfte zu mobilisieren, könnte in einigen Tagen bis Wochen ein Ausbruchsversuch stattfinden.

Ein direkter Ausbruchsversuch der CrowdStrike-Aktie über den laufenden Abwärtstrend ist derzeit nicht sehr wahrscheinlich, an dieser Stelle verlaufen recht viele Widerstände aus Ende 2022 und es könnte der Aktie schlichtweg an Kraft für einen solchen Akt fehlen. Kurzzeitig sollten sich Investoren daher auf eine Konsolidierungsphase im Rahmen der Kursmarken zwischen 115,40 und grob 130,00 US-Dollar einstellen. Erste Anzeichen für einen erfolgreichen Ausbruch würden sich bei einem Kursstand von über 135,00 US-Dollar ergeben, aber selbst dann müsste noch der 200-Tage-Durchschnitt bei 144,26 US-Dollar geknackt werden. Erst in diesem Szenario würden weitere Kursgewinne zunächst an 151,43 und darüber dann in den Bereich von 153,93 US-Dollar erfolgen können. Unterhalb von 108,70 US-Dollar würde dagegen ein Test der Jahrestiefs sehr wahrscheinlich werden.

CrowdStrike Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: