Gold: Fed-Präsident drückt auf die Stimmung und die Preise!

Etwas Naivität herrscht schon am Aktienmarkt. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass im März entgegen der vorherigen Erwartungen ein großer Zinsschritt der Federal Reserve über 0,5% ansteht. Notenbank-Chef Jerome Powell hat mit seinen gestrigen Aussagen keine echte Neuigkeit präsentiert, aber deutlicher ausgedrückt, was er zuvor bereits gesagt hatte. Die Inflation in den USA ist hartnäckiger als erwartet. Dabei hatten viele gehofft, dass die Raten mit den Rückgängen bei den Energiepreisen klar sinken.

Doch es sind die Dienstleistungen, Nahrungsmittel und die Löhne, die derzeit für Preissteigerungen sorgen. Die Anleger müssen sich jedenfalls auf einer längere Phase von Zinserhöhungen einstellen. Das tun sie aber derzeit nicht und haben die gestrigen Powell-Aussagen schnell wieder abgeschüttelt. Der Markt will noch oben, heißt es dann immer. Nur steigt damit auch die Fallhöhe am breiten Aktienmarkt. Darauf deutet schließlich auch die inverse Zinskurve hin.

Dollar drückt auf den Goldpreis

Ganz anders sieht es bei Gold aus. Höhere Zinserwartungen und ein steigender US-Dollar machen sich direkt beim Edelmetall bemerkbar. Der Preis hat inzwischen alle Gewinne aus dem guten Januar abgegben und notiert knapp unter 1.820 US-Dollar je Unze. Dem starken Januar folgte ein miserabler Februar. Anleger sollten sich darauf einstellen, dass es noch weiter bis in den Bereich von 1.740/1.750 Dollar gehen kann – aus einem technischen Blickwinkel. Gold dürfte erst dann drehen, wenn die Fed einen Hochpunkt der Zinsen deutlich signalisiert.

Montage: Chancenreiche Gold-Aktie mit namhaften Großaktionären

Ohnehin raten wir davon ab, das Gezocke beim Goldpreis mitzumachen. Anleger, die ernsthaft invesierten wollen, sollten auf die Chancen in diesem volatilen Markt blicken und auf Qualitätsaktien setzen. Dazu gehört auch Montage Gold (0,64 CAD | CA61178L1013). Die Kanadier entwickeln das Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste und möchten selbst in Produktion gehen. Laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie könnte dort eine Förderung von 272.000 Unzen Gold zu Abbaukosten von 933 US-Dollar je Unze (AISC) aufgebaut werden. Allerdings sehen Analysten ein deutlich höheres Potenzial für das Projekt, da große Teile der Liegenschaft noch nicht exploriert wurden. Ihre Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Niveau. Beacon hat 2,30 CAD auf Sicht von 12 Monaten ausgegeben. Nach den jüngsten Bohrergebnissen hat auch Raymond James seine Research-Studie zu Montage Gold aktualisiert. Kursziel hier: 2 CAD. Spannend ist bei Montage Gold aber auch das Aktionariat. Mit Barrick Gold (9,7%), Endeavour Mining (4,1%), Perseus Mining (20,6%), der Lundin Group (9,8%) sowie Sandstorm Gold (6%) sind gleich fünf namhafte Bergbau-Konzerne an dem Unternehmen beteiligt und halten zusammen mit dem Management insgesamt mehr als 55 Prozent der ausstehenden Aktien (ausführlich hier)!