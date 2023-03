NEW YORK, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro and Meir Teper in Zusammenarbeit mit Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI („MHRE") gegründete Lifestyle-Marke, freut sich, das Bauprojekt Nobu Hotel und Restaurant Sevilla bekanntgeben zu dürfen. Die Immobilie, die im Frühjahr 2023 eröffnet werden soll, ist für Nobu Hotels und MHRE nach Nobu Hotel Madrid und Nobu Hotel San Sebastián das sechste spanische Hotel und das dritte Projekt der Marke.

