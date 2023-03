NEEW Ventures steuert mit WASTEER Richtung Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Mit großen Zielen ist die Berliner Startup-Schmiede NEEW Ventures

vor 1,5 Jahren gestartet. Digitale Geschäftsmodelle sollen dazu beitragen, die

Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft zu machen. Jetzt hat NEEW Ventures zum

ersten Mal geliefert: Das Startup WASTEER soll helfen, Abfallströme besser zu

verstehen - als Kompass in eine Welt endloser Ressourcen.



Nach nur 12 Monaten Entwicklungszeit hat der Berliner Venture Builder NEEW

Ventures sein erstes Unternehmen gegründet. Das Startup WASTEER ermöglicht,

Stoffströme von Restabfällen besser zu verstehen und dadurch wirtschaftlicher

sowie nachhaltiger zu verwerten. Möglich wird das, indem WASTEER das gesamte

Wissen im Prozess erfasst, um neue Sensorik ergänzt und mit Machine Learning

verarbeitet. Unternehmen können ihre thermischen Verwertungsanlagen auf dieser

Basis deutlich effizienter fahren. Sie sparen Kosten von mehr als einer halben

Mio. Euro pro Anlage und Jahr - deutschlandweit kann WASTEER dabei helfen über 2

Mio. Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.





"Ende 2021 sind wir mit NEEW Ventures angetreten, frischen Wind in dieAbfallbranche zu bringen. Unser Ziel war, innerhalb eines Jahres unser erstesStartup auszugründen", erzählt Co-CEO Philipp Böhm. "Und das haben wir mitWASTEER nun erfolgreich umgesetzt."Der frühe Erfolg kommt für NEEW Ventures indes nicht überraschend. Er ist dasResultat eines festen Prozesses, der von der Ideenfindung bis zum fertigenProdukt auf Zusammenarbeit setzt: "Wir starten immer vom Abfall", erklärtFlorian Fehr, der zweite Co-CEO bei NEEW Ventures. "Weil wir als Teil derEEW-Gruppe diese Ressource besser verstehen als Startups, die auf sich alleingestellt sind." In diesem Projekt ist es das Wissen um die Blackbox Restabfall:"Keiner weiß wirklich, was drin ist." Gerade für die thermischen Verwerterbedeutet das große Unsicherheit. S chwankende Heizwerte und Beschädigungen anden Anlagen sind oft die Folge. "Mit WASTEER verwandeln wir Abfallströme inwertvolle Datenströme."Auch die Validierung der Projektidee erfolgte bei NEEW Ventures im engen Dialogvon Industrieexperten und Digitalprofis. Etablierte Prozesse wiehandschriftliche Notizen fließen in die strukturierte Datensammlung genauso mitein wie neue, hochauflösende Kameras und KI in Fahrzeugen und Anlagen.Gebaut und getestet wird die WASTEER-Technologie in der realen Welt. EineWASTEER-Pilotanlage in Hannover ist seit 2022 im Einsatz. "Das Zusammenspiel ausErfahrungswerten der Mitarbeiter und modernen Technologien ermöglicht uns,völlig neue Erkenntnisse zu generieren und diese auf ganz neue Weise zu nutzen",sagt Guido Lücker, Geschäftsführer der EEW-Anlage in Hannover. Und auch die