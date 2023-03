Selonterra erhält einen Zuschuss in Höhe von 2.500.000 US-Dollar von der Michael J. Fox-Stiftung für Parkinson-Forschung

San Mateo, Kalifornien, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - Selonterra, Inc. (

http://www.selonterra.com ), ein Biotechnologieunternehmen, das transformative

Therapien für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass es

einen Zuschuss in Höhe von 2.500.000 US-Dollar von der Michael J. Fox-Stiftung

für Parkinson-Forschung (Michael J. Fox Foundation - MJFF) erhält.



Selonterra konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen mit starken

genetischen Verbindungen. Das Team von Selonterra entdeckte, dass

DNA-Veränderungen, die mit wichtigen genetischen Determinanten bei der

Parkinson- und Alzheimerkrankheit verbunden sind, die Expression von Genen in

ihrer chromosomalen Umgebung kontrollieren. Die letztgenannten Gene sind die

wahren Mediatoren dieser Krankheiten und bieten neue, unerschlossene

Ansatzpunkte für die Entwicklung von Therapien. Gemeinsame Signalwege bei diesen

neurodegenerativen Erkrankungen ermöglichen es uns, kleine Moleküle zu

entwickeln, die das Potenzial haben, die Therapien für die Parkinson- und

Alzheimerkrankheit tiefgreifend zu verändern.