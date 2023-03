CREDIT SUISSE stuft ASML auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 378 auf 385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen. Die Erwartungen, wonach der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen dürfte, könnten sich angesichts des starken Auftragspolsters als konservativ erweisen. Der Kapitalmarkttag im September könnte zu einer Anhebung der mittelfristigen Erwartungen führen./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 20:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 05:0 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 584,1EUR gehandelt.



