FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Zuletzt kletterte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,63 Prozent auf 131,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,64 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche erreichten Höchststands seit dem Jahr 2011. Die Renditen gaben in den meisten Ländern der Eurozone merklich nach.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen durchwachsen aus. Während die Einzelhandelsumsätze im Januar nachgaben, legte die Industrieproduktion im selben Monat deutlich zu. "Das ist ein echtes Lebenszeichen", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die deutschen Einzelhandelsumsätze enttäuschten hingegen im Januar. Sie fielen, obwohl Volkswirte einen merklichen Anstieg erwartet hatten.