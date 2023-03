Argentinien bringt La Ruta Natural nach Deutschland (FOTO)

Buenos Aires (ots) - Ein umfangreiches Programm mit Reiseveranstaltern auf der

internationalen Tourismusmesse ITB



Der argentinische Minister für Sport und Tourismus, Matías Lammens, nahm an dem

ersten Tag der internationalen Tourismusmesse ITB teil, die auf dem Messegelände

in Deutschlands Hauptstadt Berlin stattfindet.



Mit dem Ziel Argentiniens Repräsentanz in Deutschland zu stärken, hielt der

Minister Konferenzen mit wichtigen Vertretern von Kreuzfahrtunternehmen, wie der

Vorstandsvorsitzenden von TUI Group, Wybcke Meier, und der Geschäftsführerin von

Antarpply Expeditions, Ute Hohn-Bowen ab. Außerdem führte er auch Gespräche mit

Birgit Taslidza, Produktmanager Mexiko/Lateinamerika bei DERTOUR, und María del

Mar Ayudarte, Regionaldirektorin für Europa bei Air Europa. "Diese Messe ist

eine große Chance für Argentinien. Wir möchten den Zustrom von Märkten, die sich

gerade erst wieder von der Pandemie erholen, steigern, wie im Fall von China und

Europa, um weiterhin den Wiederaufbau des Einreisetourismus, den wir in den

ersten Monaten des Jahres beobachtet haben, zu fördern und wir sind sehr

gespannt darauf", erzählt Lammens.