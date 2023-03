Fachkräftemangel im Fleischerhandwerk - Eyüp Aramaz verrät 3 Tipps für die erfolgreiche Mitarbeitergewinnung (FOTO)

Bielefeld (ots) - Mit Fleischerei Digital zeigt Eyüp Aramaz, Dozent für Social

Media, Personalmarketing und Employer Branding an der Fachhochschule des

Mittelstands in Bielefeld auf, wie Metzgereien und Fleischereien in Deutschland

mit effektiven Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung passende Kandidaten für offene

Stellen finden, diese bestmöglich einarbeiten und langfristig binden.



Metzgereien und Fleischereien leiden genau wie Bäckereien seit Jahren unter dem

Fachkräftemangel. Angesichts des demografischen Wandels, der sinkenden

Ausbildungszahlen sowie der Attraktivität des Fleischerhandwerks werden in den

nächsten Jahren immer mehr Metzger und Fleischer in Deutschland Schwierigkeiten

haben, qualifiziertes Personal zu finden. Viele Betriebe sind seit Jahren

ratlos, wie sie die offenen Stellen besetzen sollen. Mit diesen Problematiken

ist Eyüp Aramaz seit Jahren vertraut. Als Geschäftsführer der Aramaz Digital

GmbH unterstützt er mit seinem 20-köpfigen Team seit Jahren 250 Bäckerei- und

Metzgereibetriebe dabei, den Fachkräftemangel erfolgreich zu lösen. Hierbei

nutzt das mittelständische Beratungsunternehmen praxiserprobte

Online-Strategien, die aktuelle Trends im Social Media & digitalen Recruiting

berücksichtigen. Nachfolgend erklärt der Dozent und Experte für

Fleischerei-Recruitingprozesse, welche drei Maßnahmen im Jahr 2023 von

Fleischereien und Metzgereien umgesetzt werden sollten.