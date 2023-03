Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef Friedrich Merz hat im Zusammenhang mit der Affäre um die "Klimastiftung" in Mecklenburg-Vorpommern den Rücktritt von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gefordert. "Wenn es um einen CDU-Mann ginge, wäre er längst nicht mehr im Amt", sagte Merz der Westfalenpost (Donnerstagsausgabe)."Frau Schwesigs Rücktritt ist seit Monaten überfällig. Was da passiert ist, ist ein unfassbarer Vorgang, bei dem aber alle Details nur schrittweise an die Öffentlichkeit kommen", sagte der CDU-Chef. Jede Veröffentlichung mache die Sache nur schlimmer, denn Entlastendes sei nicht dabei, so Merz."Dass diese Stiftung immer noch besteht und dass der Amtsvorgänger Sellering nun einen offenen Clinch mit Frau Schwesig beginnt, zeigt doch, wie es dort auf SPD-Seite völlig aus dem Ruder läuft", sagte Merz. "Ich vermute, sie wird sich nicht mehr lange halten können."