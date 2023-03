Der Prager PX beendete den Handel mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 1409,03 Punkte. Unter den hoch kapitalisierten Werten zogen Moneta Money Bank um 2 Prozent an und Komercni Banka um 1 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich höher geschlossen, nachdem es am Vortag noch teils deutlich hinab gegangen war. In Moskau wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

