Triman Holdings ernennt Tim Driscoll zum CEO

Morristown, New Jersey, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - Triman Holdings, LLC,

("Triman" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für militärische

Aftermarket-Lieferkettenmanagementlösungen, gab heute bekannt, dass es Tim

Driscoll mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt hat. Triman

ist ein Plattformunternehmen von AE Industrial Partners ("AEI") und besteht aus

der strategischen Kombination von Triman Industries, Crestwood Technology Group

("CTG") und Brighton Cromwell.



Herr Driscoll, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luft- und

Raumfahrt und Verteidigung verfügt, kam im Oktober 2022 als President zu Triman

Holdings. Vor seiner Tätigkeit bei Triman, war er Vice President und General

Manager von OEM Solutions bei AAR, wo er sich auf strategische Partnerschaften

mit OEMs konzentrierte, um ihren weltweiten militärischen Kundendienst zu

maximieren. Außerdem hatte er verschiedene Führungspositionen bei Eaton

Aerospace und GE Aviation inne, wo er Produkte und Programme für den

militärischen Ersatzteilmarkt leitete. Herr Driscoll diente in der US Navy im

Offiziersrang eines Commissioned Officer und hat an derEmbry-Riddle Aeronautical

University einen Bachelor in Luft- und Raumfahrtstudien absolviert.