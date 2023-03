Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat weitere rund 5,8 Mio. Aktien des Erdölunternehmens Occidental Petroleum im Gegenwert von etwa 355 Mio. Dollar erworben, wie aus den eingereichten Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Dabei hat Berkshire Hathaway bereits im vergangenen Jahr seine Beteiligung an dem Unternehmen deutlich ausgebaut und hält derzeit rund 22 % der Aktien.

Trend ist technisch futsch

Um wirklich von einer Konsolidierung sprechen zu können, sollte die Occidental Petroleum-Aktie mindestens unter 59,00 US-Dollar notieren. Nur in diesem Szenario kämen dann Abschläge auf 55,91 und darunter in den Bereich von 51,97 und schließlich dem 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 48,98 US-Dollar ins Spiel und könnten für ein Short-Investment herhalten. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend wird dagegen als sehr schwierig gewertet, erst oberhalb von 65,00 US-Dollar dürfte ein solches Unterfangen gelingen. Aufgrund des darüber verlaufenden Abwärtstrends bleibt das Aufwärtspotenzial dann aber auf rund 70,00 US-Dollar begrenzt.

Occidental Petroleum Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: