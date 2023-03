Kia Niro ist Weltfrauenauto des Jahres (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- 63 Motorjournalistinnen aus 43 Ländern wählen kompakten Kia-Crossover zum

"World's Best Car for 2023"

- Elektrifizierte Niro-Familie spielt wichtige Rolle in der

Kia-Nachhaltigkeitsstrategie



Während die Jurys der meisten Automobilwettbewerbe immer noch männerdominiert

sind, stimmen bei den "Women's World Car of the Year"-Awards ausschließlich

Motorjournalistinnen über die Neuerscheinungen auf dem internationalen

Automobilmarkt ab. Zum 13. Mal wurden die "WWCOTYs" in diesem Jahr vergeben, und

einmal mehr gehört ein Kia zu den Preisträgern: Die 63 Journalistinnen aus 43

Ländern, die weltweit einzige rein weibliche Expertenjury im Automobilbereich,

kürten den Kia Niro zum Weltfrauenauto des Jahres.