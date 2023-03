(neu: Schlusskurse, Credit Suisse, Baader Bank)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Duftstoffe- und Aromenherstellers Symrise haben am Mittwoch ihre Verluste bis zum Handelsende wettmachen können. Nachrichten von Untersuchungen durch Wettbewerbsbehörden wegen des Verdachts auf Preisabsprachen in der Branche hatten zunächst die Jahresbilanz des im deutschen Leitindex Dax gelisteten Konzerns überschattet.

Am Ende dürften sich aber die die besser als von Analysten ausgefallenen Jahresziele am Markt durchgesetzt haben. Die Symrise-Papiere schlossen mit einem Kursplus von 0,6 Prozent, nachdem sie in Tagesverlauf mit zeitweise mehr als 4 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen waren. Der Dax legte um 0,5 Prozent zu.