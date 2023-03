Humane sammelt 100 Millionen Dollar in einer Serie-C-Finanzierungsrunde und baut eine Geräte- und Dienstleistungsplattform für die KI-Ära

San Francisco, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie C unter der Leitung von

Kindred Ventures, mit maßgeblicher Beteiligung von SK Networks, Microsoft, LG

Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay

Capital und Socium Ventures sowie den bestehenden Investoren Tiger Global,

Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom und Sam

Altman, Gründer von OpenAI

- Zu den strategischen Technologiepartnern und Kooperationspartnern gehören

Microsoft, OpenAI, SK Networks, LG und Volvo Cars



Humane Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine

Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen und

eine Reihe bedeutender strategischer Investoren, neuer Partnerschaften und

Kooperationspartner gewonnen hat, bevor es in diesem Frühjahr sein erstes

Produktangebot vorstellen wird.