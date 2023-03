WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den USA ist laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn etwas gewachsen. "Insgesamt nahm die Wirtschaftstätigkeit Anfang 2023 leicht zu", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). "Sechs Bezirke meldeten keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftstätigkeit, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftstätigkeit in bescheidenem Tempo zunahm." Die Umfrage ist damit etwas positiver ausgefallen, als der letzte Bericht vom 18. Januar. Damals hatte die Fed noch von einer weitgehend stabilen Entwicklung gesprochen./jsl/he

