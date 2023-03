JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Eckdaten für 2022 und der Aussetzung der Dividende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Streichung der Ausschüttung sollte nach den Kommentaren des Managements in der Telefonkonferenz für das dritte Quartal keine große Überraschung sein, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei schon damals der Ansicht gewesen, dass es lediglich eine Frage des Zeitpunkts sei, wann der Immobilienkonzern die Dividende aussetzen werde. Derweil habe die Ertragskenngröße FFO I die Erwartung der US-Bank übertroffen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 19:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 66,71EUR gehandelt.