Räikkönen kehrt zu Trackhouse Racing PROJECT91 zurück

2007 F1 Champion wird am 26. März auf dem Circuit of the Americas fahren

CONCORD, N.C., 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Trackhouse Entertainment Group gab heute bekannt, dass der 2007 Formel 1 World Champion Kimi Räikkönen aus Finnland am 26. März auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, in die NASCAR Cup Series zurückkehren und den Chevrolet Camaro ZL1 von PROJECT91 fahren wird.

Für Räikkönen wird es das zweite Rennen in der Cup Series sein, nachdem er mit PROJECT91 beim Watkins Glen (N.Y.) International am 21. August letzten Jahres debütiert hat. Räikkönen ist mit dem COTA vertraut, da er in seiner Formel 1 Karriere acht Mal auf dem Straßenkurs gefahren ist. Einer von Räikkönens 21 Siegen in der Formel 1 und sein letzter Sieg fand am 21. Oktober 2018 auf dem COTA statt, als er im Ferrari 39 Runden führte.