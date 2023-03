„Wir sind begeistert, den Erlebnis-Verkaufsstand von APPLETON ESTATE am Flughafen Montego Bay zu eröffnen, nur 50 Meilen von dem Ort entfernt, an dem unsere unglaublichen Rumsorten mit Liebe hergestellt werden", sagte Marco Cavagnera, Hauptgeschäftsführer für Global Travel Retail bei der Campari Group. „Es ist ein perfekter Premium-Standort, um die Kunden anzusprechen, indem wir alle Facetten von APPLETON ESTATE präsentieren: die reiche Geschichte, die Leidenschaft für natürliche Zutaten, die lokale Herkunft, das Können unserer Master-Blenderin Joy Spence und die Vielseitigkeit des preisgekrönten Portfolios, das unter ihrer Leitung entstanden ist, um sicherzustellen, dass es einen APPLETON-ESTATE-Rum für jeden gehobenen Anlass gibt, von der Herstellung von Premium-Cocktails bis zum Genuss der Rumsorten."

Als Weltneuheit für die Rum-Marke nimmt der Shop im Shop die Kunden mit auf eine selbstgeführte Reise vom Zuckerrohr bis zum Becher, um zu erfahren, was APPLETON ESTATE zu einem so einzigartigen karibischen Rum macht, wobei physische, multisensorische und digitale Elemente nahtlos miteinander verbunden werden. Die Kunden navigieren auf ihrem Weg durch die Boutique über eine Reihe von interaktiven Touchpoints, die den legendären Hintergrund, das Handwerk und die Persönlichkeit des kultigen Rums der Insel zum Ausdruck bringen.

MONTEGO BAY, Jamaika, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Reisende, die von Jamaikas verkehrsreichstem Flughafen, dem Sangster International Airport in Montego Bay, abfliegen, können jetzt die Welt von APPLETON ESTATE Jamaica Rum in einer neuen High-Tech-Premium-Boutique erkunden, die gerade im zentralen Duty-Free-Shop des Flughafens eröffnet wurde.

VOM ROHR ZUM BECHER - DIE ERSTE APPLETON-ESTATE-RUM-BOUTIQUE DER WELT ERÖFFNET AM SANGSTER INTERNATIONAL AIRPORT IN JAMAIKA

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer