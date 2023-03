IWD 2023 XCMG Machinery fördert die Gleichstellung der Geschlechter und unterstützt Frauen bei der Erweiterung ihrer Karrieremöglichkeiten in der Baumaschinenindustrie

Pouso Alegre, Brasilien, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - XCMG Brazil

veranstaltet Schulungen zur Brustgesundheit und den Workshop "Hören Sie ihr zu"

(Listen to Her) und führt Sprach- und Berufsausbildungsprogramme ein, um die

berufliche Entwicklung von Frauen zu fördern



Zur Feier des Internationalen Frauentages 2023 hat XCMG Machinery (SHE: 000425,

"XCMG") den ersten Workshop zum Thema "Hören Sie ihr zu" in Pouso Alegre, Minas

Gerais, Brasilien veranstaltet. Etwa 20 weibliche Angestellte von XCMG Brasilien

mit unterschiedlichem Hintergrund tauschten ihre Arbeits- und Lebenserfahrungen

aus und boten Ratschläge und Vorschläge für das Management und die Entwicklung

des Unternehmens an.