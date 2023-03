VERSES Technologies meldet Umfirmierung in VERSES AI

VANCOUVER, British Columbia, 8. März 2023 -- VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung und der Entwickler von KOSMOS, eines Netzwerkbetriebssystems, das verteilte Intelligenz ermöglicht, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen mit Wirkung ab dem 31. März 2023 in VERSES AI Inc. ändern wird, sofern es die endgültige Genehmigung der Neo Exchange Inc. (die „NEO“) erhält. Die Umfirmierung bekräftigt den Fokus des Unternehmens und kommuniziert eindeutiger seine Absicht am Markt.

„VERSES wurde unter der Prämisse gegründet, dass KI zur treibenden Kraft der Ära Web 3.0 wird. Deshalb haben wir ein Führungsteam mit jahrzehntelanger fundierter Erfahrung in den Bereichen Technologie, KI und Robotik zusammengestellt, um Probleme für Fortune-500- und Global-1000-Unternehmen sowie Regierungsstellen zu lösen“, erklärte Gabriel René, der Chief Executive Officer von VERSES.

Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen Dr. Karl Friston als Chefwissenschaftler gewinnen, der in Bezug auf das Prinzip der freien Energie Pionierarbeit leistete, die Mathematik hinter dem fMRI-Scan erfand und mit mehr als 290.000 akademischen Erwähnungen der meistzitierte Forscher auf dem Gebiet der Neurowissenschaft ist.[i]

„Mit den jüngsten Durchbrüchen in unserer Produktentwicklung, die zum Großteil auf die Arbeit unseres KI-Forschungsteams im Jahr 2022 zurückzuführen sind, waren wir in der Lage, unseren Go-to-Market-Zeitplan zu verkürzen. Durch KOSMOS und unsere neue Intelligent Agent-Pipeline für KI sind wir in der Lage, die Nachfrage seitens Einzelpersonen, Entwicklern und Unternehmenskunden zu befriedigen, die sich eine einfachere und schnellere Art der Extraktion umsetzfähiger Informationen aus ihren Daten wünschen“, sagte Gabriel René.

Eine Kurzfassung eines vor kurzem von Dr. Friston und dem Team von VERSES veröffentlichten White Paper umreißt den Ansatz des Unternehmens der nächsten Generation zur Entwicklung von KI; es trägt den Titel „Designing Ecosystems of Intelligence from First Principles“ und ist auf der Website des Unternehmens abrufbar.

KOSMOS soll im dritten Quartal eingeführt werden und ermöglicht es VERSES, seinen Erstanbietervorteil als zentrale Infrastruktur für intelligente Anwendungen der nächsten Generation zu nutzen. Das Unternehmen gab vor kurzem seine Absicht bekannt, im Verlauf des Jahres seinen ersten KI-Agenten für Konsumenten mit dem Codenamen „GIA“ (kurz für: General Intelligent Agent) einzuführen, einen virtuellen persönlichen Assistenten. GIA soll das erste KI-Tool des Unternehmens werden, das auf dem neuartigen KI-Ansatz von Dr. Friston basiert.