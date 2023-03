IG BAU fordert Bundesbehörde zur Überwachung von Arbeitsschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert eine übergeordnete Behörde zur schärferen Kontrolle der Sicherheit von Beschäftigten am Arbeitsplatz. "Wir haben beim staatlichen Arbeitsschutz in den Bundesländern seit Jahren ein eklatantes Überwachungsdefizit, das sich jetzt noch einmal verschärft hat", warnte Carsten Burckhardt, zuständig für den Arbeitsschutz im IG BAU-Bundesvorstand, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Zahl der Personen, die aktuell für Arbeitsschutzkontrollen in Unternehmen zuständig seien, sei zuletzt zurückgegangen, erklärte er. "Wir brauchen eine übergeordnete Behörde, die Kontrollen bündelt."

Diese Behörde müsse die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Sozialvorschriften sicherstellen. "Dazu gehört dann auch die Kontrolle des Arbeitsschutzes. Auch Verstöße gegen die Mindestlöhne oder das Arbeitszeitgesetz muss sie verfolgen", sagte Burckhardt. "Wenn Hinweise an die Arbeitsinspektion gegeben werden, muss dies zu Ermittlungen gegen die Firmen führen. Wenn der Staat dies nicht leisten kann, müsste diese Aufgabe eben an die Gewerkschaft übertragen werden."/juc/DP/zb