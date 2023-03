DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lauterbach/Entökonomisierung des Gesundheitssystems:

"Das deutsche Gesundheitswesen ist vieles, aber es ist sicher nicht durchökonomisiert. Geld wird nicht an allen Ecken gespart, sondern an vielen Stellen verschwendet. Lauterbachs Antwort darauf lautet: nicht mehr, sondern weniger Ökonomisierung. Wozu diese Fehldiagnose führt, zeigt sich beispielsweise bei der Klinikreform. Die Fallpauschale, so Lauterbach, zwinge Krankenhäuser in ein Hamsterrad, sich mit immer mehr Behandlungen finanziell über Wasser zu halten. Dabei sollten nur medizinische Gründe einen Eingriff rechtfertigen. Das stimmt. Aber Lauterbach unterschlägt, dass die Fallpauschale einmal dazu gedacht war, lediglich die laufenden Betriebskosten eines Krankenhauses zu decken - und nicht alle Ausgaben. Dafür muss die Fallpauschale aber schon seit Jahren herhalten und auch einen Teil der Klinikinvestitionen decken, die eigentlich Aufgabe der Länder sind. Die Kliniken müssen das fehlende Geld mit dem Skalpell wieder reinholen, um halbwegs rentabel zu arbeiten."/DP/jha