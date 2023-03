STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Sabotageakt auf Nord Stream:

"Die angebliche "Spuren in die Ukraine" lassen vielerlei Spekulationen zu. Gegen eine Aktion in staatlichem Auftrag sprechen die begrenzten Möglichkeiten des von westlicher Waffenhilfe existenziell abhängigen Sicherheitsapparats. Warum sollte Präsident Selenskyj durch solch einen Piratenakt ein Zerwürfnis mit dem wichtigsten Unterstützer in Europa riskieren? Aus vergleichbarem Grund ist es unwahrscheinlich, die Urheber im Westen zu vermuten. Warum sollten etwa die USA sich zu einer solchen Zerstörungsaktion hinreißen lassen, die geeignet wäre, die Solidarität gegen den Kriegstreiber Putin zu sprengen? Da erscheint es plausibler, dass einer der vermögenden Gegner Selenskyjs die Finger im Spiel hatte, um diesen bloßzustellen. Putin wäre ein solches Korsarenstück allemal zuzutrauen. Er verfügt über die technischen, finanziellen und militärischen Erfordernisse - und die nötige Ruchlosigkeit."/DP/jha