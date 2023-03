FDP-Vize fordert weitergehenden Verzicht auf chinesische Technik

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Vize Johannes Vogel fordert für sicherheitsrelevante Infrastruktur eine weitergehende Überprüfung beim Einsatz von Technik aus China. Für einen neuen und koordinierten Umgang mit dem Land müsse es zudem einen umfassenden Stresstest geben, sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Geklärt werden müssten strategische oder systemrelevante Abhängigkeiten vom chinesischen Markt und chinesischen Produkten sowie chinesischer Einfluss auf die kritische Infrastruktur in Deutschland.

Wie aus einem am Dienstag bekannt gewordenen Schreiben des Bundesinnenministeriums an die Netzbetreiber hervorgeht, hält es eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit in Deutschland durch Komponenten von Huawei und ZTE für möglich. Daher sollen alle kritischen - also sicherheitsrelevanten - Teile, die schon im Netz verbaut sind, einer Prüfung unterzogen werden. Bisher bezog sich diese Prüfpflicht nur auf kritische Teile, die neu eingebaut werden.