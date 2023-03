Warnstreiks bei Müllentsorgungsbetrieben und im Dortmunder Nahverkehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen mit Aktionen in kommunalen Müllentsorgungsbetrieben und im Dortmunder Nahverkehr an diesem Donnerstag fort. Von Donnerstag bis Samstag sind laut Verdi NRW Warnstreiks im Bereich der Müllentsorgung in einer ganzen Reihe von Städten mit den Schwerpunkten Ruhrgebiet und Rheinland geplant.

Außerdem wird am Donnerstag laut der Gewerkschaft das Nahverkehrsunternehmen DSW21 in Dortmund bestreikt. "Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen", erklärte das Unternehmen. Für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Dortmund bedeutet das, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien nicht fahren. Dies gelte von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr an bis Betriebsende gegen 1.30 Uhr am Freitag.