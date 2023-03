Verhandlungen über Entlastungen für Uniklinikum Gießen und Marburg

GIESSEN/MARBURG (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über einen Tarifvertrag für Entlastung und Beschäftigungssicherung am Uniklinikum Gießen und Marburg gehen am Donnerstag (9.30 Uhr) in die zweite Runde. Nach den ersten Gesprächen Mitte Februar will die Gewerkschaft Verdi dem Arbeitgeber nun konkrete Forderungen für die einzelnen Bereiche des Uniklinikums vorlegen. Am Montag und Dienstag hatten Hunderte Beschäftigte bei einem zweitägigen Warnstreik ihre Forderungen unterstrichen.

