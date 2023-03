KIEW (dpa-AFX) - In der Nacht zum Donnerstag ist aus zahlreichen Städten in der gesamten Ukraine heftiger Raketenbeschuss gemeldet worden. In sozialen Medien gab es zahlreiche Augenzeugenberichte zu heftigen Explosionen, darunter in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als einem Jahr gegen den russischen Angriffskrieg. Auf Befehl von Präsident Wladimir Putin waren russische Truppen Ende Februar 2022 in das Nachbarland eingefallen./gma/DP/zb

