Dr. Oetker entschärft Sparpläne - Nahrungsmittelhersteller spricht von "nachlassendem Kostendruck"

Bielefeld (ots) - Der Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker mit Sitz in Bielefeld

entschärft sein Sparprogramm, weil der Kostendruck insbesondere bei Energie

nachgelassen hat. Statt ursprünglich angestrebter dauerhafter Einsparungen von

250 Millionen Euro möglichst schon in diesem Jahr geht es nun um Kostensenkungen

von rund 125 Millionen auf Zwölfmonatssicht. Dass berichtet das in Bielefeld

erscheinende Westfalen-Blatt. Tiefe Einschnitte und ein größerer Stellenabbau

sind zumindest vorerst vom Tisch.



Zu den Einsparungen beitragen sollen insbesondere rund 350 von mehr als weltweit

1000 Vorschlägen auch aus Mitarbeiterkreisen, die nun zeitnah umgesetzt werden

sollen. Die Palette der Ideen reiche dabei von weiteren Optimierungen im

Produktionsprozess über Verpackungen und Zutaten bis hin zu Einsparungen bei

Büromaterial. Einsparpotentiale sieht der Nahrungsmittelhersteller zudem im

Einkauf. Und durch einen weiter verringerten Einsatz von Salz, Zucker und Fett,

was neben geringeren Kosten auch verbesserte Nährwerte bedeute.