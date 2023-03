Wirtschaft Geschäftsklima in Chemieindustrie hellt sich auf

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich im Februar etwas aufgehellt. Der vom Münchener Ifo-Institut gemessene Indikator stieg auf -18,5 Punkte, nach -25,6 im Januar.



"Über dem Berg ist die chemische Industrie noch nicht", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. "Die Erwartungen der Unternehmen sind weniger pessimistisch, mit ihrer aktuellen Situation sind im Februar jedoch wieder mehr Unternehmen unzufrieden als im Januar." Das liege zum einen an einer schwachen Nachfrage, zum anderen an einem rückläufigen Auftragsbestand.