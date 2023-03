JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einer Untersuchung zur Verbreitung von Übergewicht und Diabetes von 1100 auf 1200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Untersuchung untermauere die Einschätzung, dass der Gewinn je Aktie von Novo Nordisk bis 2030 jährlich prozentual zweistellig zulegen dürfte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzprognosen erhöhte der Experte für diesen Zeitraum um 5 bis 50 Prozent./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 135,0EUR gehandelt.