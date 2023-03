Ölpreise treten auf der Stelle

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,71 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um vier Cent auf 76,70 Dollar.

Die Impulse am Rohölmarkt fielen zuletzt eher gering aus. Die wöchentlichen Lagerdaten aus den USA vom Vortag, die den ersten Rückgang der Bestände in diesem Jahr mit sich brachten, bewegten die Preise nicht nachhaltig. Ähnliches gilt für die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung bekräftigte. Zugleich betonte er bei der Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats aber, dass in der Sache noch keine Entscheidung gefällt worden sein./bgf/stk