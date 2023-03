Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Marktteilnehmer dürften im Tagesverlauf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA in den Blick nehmen. Sie geben einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Der Arbeitsmarkt spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, da von der geringen Arbeitslosigkeit zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen kann. Die Federal Reserve stemmt sich seit längerem mit Zinsanhebungen gegen die hohe Teuerung, die zuletzt nur noch langsam gesunken ist./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag schwach in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung auf die Gewinne am Vortag. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 131,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,68 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche markierten Höchststands seit dem Jahr 2011.

