ZÜRICH (dpa-AFX) - Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse hat die für den Donnerstag angekündigte Veröffentlichung des Geschäftsberichts kurzfristig verschoben. Als Grund nannte das Geldhaus in einer Mitteilung vom Morgen kurzfristig eingetroffene Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC, die zunächst noch genauer abklären wolle. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten schlecht an: Im vorbörslichen Handel verlor die Credit-Suisse-Aktie mehr als drei Prozent an Wert.

Den Angaben zufolge hatte die US-Börsenaufsicht die Bank erst am Mittwochabend und damit wenige Stunden vor der geplanten Veröffentlichung kontaktiert. Dabei sei es um die technische Bewertung von früher veröffentlichten Revisionen der Berichterstattung über Geldflüsse in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 sowie den Kontrollprozessen gegangen.