Welche Menschen stehen hinter De.mem und was treibt sie an?

Andreas Kröll: Das Management Team besteht im Wesentlichen aus meiner Person und den Geschäftsführern bei den verschiedenen operativen Tochtergesellschaften. Wir haben vier Tochtergesellschaften an verschiedenen Standorten Australiens und wir haben die Tochtergesellschaft in Singapur und die in Deutschland. Diese werden alle von lokalen Direktoren geführt, die über langejährige Erfahrung in der Wasserindustrie verfügen und die lange Zeit im Wassersektor tätig waren. Die Vision De.mem als führenden Anbieter für dezentrale industrielle Wasseraufbereitung zu positionieren treibt uns als Team an. Die Vision der Gesellschaft steckt schon im Namen drin: De.mem steht für dezentrale Membran Technik. Die dezentrale Wasseraufbereitung sind containerbasierende Anlagen, die vor Ort an der Wasserquelle, also bei der Fabrik beispielsweise aufgebaut werden. Was wir tun, ist am besten, dadurch erklärt, indem man sich anschaut, was wir nicht tun: Wir bieten keine Großprojekte an- Die zentralisierte Wasseraufbereitung. Das sind riesigen Anlagen zum Beispiel für Städte wie Melbourne hier in Australien. Das sind riesige Projekte, die von großen Konzernen angeboten werden, damit befassen wir uns nicht. Wir sind in der dezentralen Wasseraufbereitung tätig. Dies ist ein extrem fragmentierter Markt, der weitgehend von kleinen, oftmals Familienunternehmen dominiert wird. Und da ist es eben unsere Vision, basierend auf unseren Technologien, auf unserem innovativen Geschäftsmodell, diesen Markt zu konsolidieren, indem wir ein bisschen schlauer sind, als andere und dies ist letztlich das, was uns antreibt. Aus Basis des Wachstums der letzten 5/6 Jahre, denke ich, ist uns das auch relativ gut gelungen.