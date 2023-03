Der aus Daimler hervorgegangene Mercedes-Benz Konzern sieht sich angesichts hoher Mittelzuflüsse und eines Nettogewinns von 14,5 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 auf der sicheren Seite, um Aktien zurückzukaufen. Der Rückkauf wird durch den erwarteten künftigen überschüssigen freien Cashflow von Mercedes-Benz finanziert und steht in vollem Einklang mit den strategischen Prioritäten und der Dividendenpolitik des Unternehmens. Im März startet Mercedes einen Rückkauf in Höhe von vier Milliarden Euro. Die Ankündigung kam überraschend, denn solche Programme waren beim Autobauer lange Zeit tabu. Durch die Fokussierung auf reine Elektroarchitekturen ab 2025 spart Mercedes im Vergleich zu BMW viel Entwicklungsbudget, das in die Kurspflege geleitet werden kann.

Auch der Chart korrespondiert mit der Nachrichtenlage. Die Aktie der Mercedes Benz Group hat ab 11. Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz gestartet, die aktuell immer noch intakt erscheint. Obwohl der Kurs zum gewichtigen Kernwiderstand bei 75,89 Euro aufgeschlossen hat, sollte die eingeschlagene Richtung - nicht zuletzt aufgrund des Aktienrückkaufprogramms - beibehalten werden. Der Kernwiderstand bei 75,89 Euro wurde in der Zeitspanne von Mitte November 2021 bis Ende Februar 2022 etabliert. Der darauffolgende „V“-förmige Absturz um rund 30 Prozent wurde durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine losgetreten. Die Erholung von diesem Einbruch endete in einer Seitwärtsrange zwischen 60 und 67 Euro. Von Anfang Juli 2022 bis Anfang Oktober 2022 gelang eine Bodenbildung, die in die Aufwärtssequenz mündete. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. So ergibt sich bei einem wenig veränderten Gewinn ein erwartetes KGV 2025 von 5,76. Dieses niedrige KGV resultiert möglicherweise aus der Unsicherheit der Marktteilnehmer gegenüber der Transformation hin zur Elektromobilität.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz: