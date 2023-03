Blue Cap: Spürbare Fortschritte im Portfolio

Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap das Jahr 2022 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen. Für 2023 hat das Management Werte auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, was aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen wegen ausgelaufener Großaufträge bei einer Tochter Fortschritte in der Breite des Portfolios signalisiert.

Blue Cap habe sich im letzten Jahr insgesamt sehr positiv entwickelt und den Umsatz um 30 Prozent auf 347,5 Mio. Euro gesteigert, was in eine Verbesserung des adjusted EBITDA um 23 Prozent auf 30,3 Mio. Euro habe umgemünzt werden können. In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld stufen die Analysten das als eine sehr respektable Leistung ein.