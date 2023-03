Gold stabilisiert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nord-Stream-PipelinesEin Fakten-CheckWas ist bereits bekannt?„…neuen Erkenntnisse…“. „Hinweise darauf…gibt es nicht“. „…offenbar…“. „…soll…“ „…unklar“. „…durchsuchten Ermittler im Rahmen der Untersuchungen im Januar ein verdächtiges Schiff“. „…sein könnte“. „…unklar“ (Quelle: Handelsblatt).Verteidigungsminister Boris Pistorius: „Es ist auch möglich, dass es sich um eine sogenannte False-Flag-Operation handelt (Quelle: Handelsblatt).Der Bericht in der New York Times und die neuen Erkenntnisse der Fakten-Checker sind keine False-Flag-Operation. Der richtige Begriff dafür ist „Framing“.09.02.23: Seymour Hersh berichtet, dass die USA die Pipelines gesprengt haben soll. Der Anschlag soll vom Weißen Haus angeordnet und von der CIA mit Hilfe Norwegens durchgeführt worden sein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.279 Euro/kg, Vortag 55.322 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber notiert unverändert (aktueller Preis 20,00 $/oz, Vortag 20,00 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 937 $/oz, Vortag 935 $/oz). Palladium zeigt sich labil (aktueller Preis 1.284 $/oz, Vortag 1.294 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 82,65 $/barrel, Vortag 83,10 $/barrel).