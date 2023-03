Wirtschaft Dax startet leicht im Minus - Möglicher Post-Streik im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.600 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Unter anderem blicken die Anleger im Laufe des Tages auf die Deutsche Post. Das Unternehmen hatte am Morgen neue Geschäftszahlen vorgelegt und unter anderem eine Dividendenerhöhung angekündigt.