Wegen der hartnäckigen Inflation höhere und länger anhaltend hohe Zinsen machen Anleihen zur immer attraktiveren Alternative zu Aktien: Dass sich die US-Aktienmärkte dabei noch gut halten, hat viel mit dem neuen Hype bei Optionen zu tun, besonders bei den noch am selben Tag auslaufenden Optionen (0DTE). Diese sorgten gestern kurz vor Handelsschluß noch einmal für einen Anstieg der US-Indizes. Nun nehmen die Risiken aber immer mehr zu: Powell hat vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten morgen und die neuen Daten zur Inflation (CPI) am Dienstag verwiesen bei der Frage, ob die Zinsen um 0,25% oder doch um 0,5% steigen werden. Derzeit sind Optionen vorwiegend starker Rückenwind für die Aktienmärkte - aber sie können auch eine Abwärtsbewegung heftig verstärken (weil Market Maker sich hedgen müssen und damit die Bewegung verstärken). So kann eine explosive Mischung entstehen..

Hinweise aus Video:

1. China: Schuldenbombe – Regierung will jetzt Finanzreformen

2. Was, wenn die Fed die Zinsen auf eine Rate von 6% erhöht?

Das Video "Inflation, Zinsen, Optionen: Es wird explosiv!" sehen Sie hier..