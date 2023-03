Hamilton Lane Market Overview 2023 Trotz Volatilität schneiden Privatmärkte besser ab als Aktienmärkte - Gute Aussichten für Private Credit, Sekundärmarktanlagen und Infrastruktur

Conshohocken (USA) (ots) -



- Anlagen in Private Markets übertrafen die Aktienmärkte im Umfeld der hohen

Inflation auf breiter Front, in einigen Fällen um mehrere tausend Basispunkte

- Die Daten von Hamilton Lane zeigen, dass die Bewertungen in den Privatmärkten

in den meisten Fällen angemessen sind und Manager beim Verkauf häufig einen

höheren Preis als den Buchwert erzielen

- Das Fundraising im Jahr 2022 bewegt sich noch immer auf einem historisch hohen

Niveau, wird jedoch nicht den Wert von 2021 erreichen - Hamilton Lane

erwartet, dass die Mittelbeschaffung im laufenden Jahr herausfordernd bleibt



Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), einer der führenden Investment Manager für

Privatmarktanlagen, analysiert in seinem neuen "Market Overview 2023" die

Privatmärkte 2022 und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2023. Dabei stützt er

sich auf die branchenweit führende Datenbank von Hamilton Lane, die fast 17

Billionen US-Dollar an Assets und 51 Jahrgänge umfasst.