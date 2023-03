29 455 Personen mit anerkannter Staatenlosigkeit zum Jahresende 2022

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der als staatenlos registrierten Menschen in Deutschland hat sich seit

2014 verdoppelt

- Knapp die Hälfte der staatenlosen Personen wurde in Syrien geboren

- Ein Viertel der Staatenlosen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren



Zum Jahresende 2022 waren in Deutschland 29 455 Menschen als Staatenlose im

Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, erreichte die Zahl der in Deutschland als staatenlos

registrierten Personen damit ihren bisherigen Höchststand. In den Jahren 2005

bis 2013 hatte sich die Zahl der Personen mit anerkannter Staatenlosigkeit in

Deutschland stets zwischen 13 000 und 14 000 bewegt. Mit dem Einsetzen der

starken Fluchtmigration ab 2014 verdoppelte sie sich dann bis zum Jahresende

2022.