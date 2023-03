Stromerzeugung 2022 Ein Drittel aus Kohle, ein Viertel aus Windkraft

WIESBADEN (ots) -



- Kohle im Jahr 2022 weiterhin wichtigster Energieträger für die Stromerzeugung

in Deutschland: 8,4 % mehr Kohlestrom ins Netz eingespeist als 2021

- Fast so viel Strom aus Photovoltaik wie aus Erdgas: Stromerzeugung aus Erdgas

geht um 11,3 % zurück, Photovoltaik legt um 19,5 % zu

- Insgesamt 1,9 % weniger Strom ins Netz eingespeist als im Vorjahr

- 62 % weniger Stromimporte aus Frankreich



Kohle war im Jahr 2022 wie bereits in den Vorjahren der wichtigste Energieträger

für die Stromerzeugung in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, kam ein Drittel (33,3 %) des in

Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Stroms aus Kohlekraftwerken

(2021: 30,2 %). Damit nahm die Stromerzeugung aus Kohle gegenüber dem Vorjahr um

8,4 % zu. Zweitwichtigste Energiequelle war die Windkraft, deren Anteil an der

Stromerzeugung nach einem vergleichsweise windarmen Vorjahr um 9,4 % auf knapp

ein Viertel (24,1 %) stieg (2021: 21,6 %). Insgesamt wurden im Jahr 2022 in

Deutschland 509 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und eingespeist. Das

waren 1,9 % weniger als 2021.