Mallinckrodt gibt Genehmigung der Kostenerstattung in Japan für CELLEX® Extrakorporales Photopherese (ECP) -System zur Behandlung der chronischen Graft Versus Host Disease (dt. Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion, cGvHD) bekannt

Dublin, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Ab sofort können japanischen

Patienten, die steroidresistent oder -intolerant sind und an cGvHD leiden, die

Kosten für CELLEX ECP erstattet werden. -



Mallinckrodt plc





c&a=Mallinckrodt+plc) ,(NYSE American: MNK) ("Mallinckrodt" oder das

"Unternehmen"),ein weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, gab heute bekannt,

dass Japans nationale Krankenversicherung (NHI) die Kostenerstattung für das

extrakorporale Photopheresesystem (ECP) CELLEX ® zur Behandlung von

steroidresistenten oder -intoleranten chronischen Graft-versus-Host-Erkrankungen

(cGvHD) genehmigt hat.





"Wir freuen uns sehr, dass wir in Japan die Genehmigung für die Kostenerstattungfür das CELLEX ECP System erhalten haben. Als pharmazeutisches Unternehmen, dassich darauf konzentriert, die Ergebnisse für unterversorgte Patienten mitschweren und kritischen Erkrankungen zu verbessern, sind wir bestrebt,Behandlungsoptionen zu entwickeln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarfdecken", so Masatoyo Gunji, Geschäftsführer von Mallinckrodt Japan .Nach der Zulassung des CELLEX ECP Systems in Japan Ende 2020 könnenGesundheitsdienstleister in Japan mit der Genehmigung der Kostenerstattung nundamit beginnen, das CELLEX ECP System zu verschreiben und Patienten zubehandeln, die an cGvHD leiden und steroidresistent oder -intolerant sind.Die zugelassenen Anwendungsbereiche für das CELLEX ECP System sind je nach Landunterschiedlich. Informationen zu den zulässigen Anwendungsbereichen finden Siein den Handbüchern (Operator's Manuals) und Kennzeichnungen der einzelnenLänder."Die chronische Graft-versus-Host-Reaktion ist eine sehr kräftezehrendeErkrankung mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Patienten, fürdie es in Japan nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Genehmigung derKostenerstattung und die anschließende Markteinführung des CELLEX ECP Systems inJapan ist ein entscheidender Meilenstein, der diesen Patienten und ihrenBetreuern Zugang zu einer wichtigen Behandlungsmöglichkeit verschafft, für diees einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt", so Lisa French,stellvertretende Geschäftsführerin und Vertriebsleiterin von MallinckrodtPharmaceuticals.Informationen zur Chronic Graft Versus Host Disease (cGvHD)